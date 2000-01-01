Brown, takım sahiplerinin oyuncuları desteklediğinden emin değil!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, takım sahiplerinin, oyuncuların sosyal adalet hareketlerini tam olarak destekleyip desteklemeyeceğinden emin olmadığını söyledi.



Brown, "Emin değilim. Herkes adına konuşamam. Yalnızca kendi adıma konuşabilirim ve emin değilim. Olmak istediğim kadar emin değilim, bunu söyleyeyim." şeklinde konuştu.



Brown, aynı sorunlar 2020'de de devam ettiği için küçük, kademeli değişikliklere şüpheyle yaklaştığını ekledi:



"Herkes 'Değişim için şu gerekir, bu gerekir' diyor. Bu, sizi hep bir şeyler olacakmış gibi hissettiren artımlılık fikri. 2014'te de insanlar ölüyordu ve 2020'de de insanlar hala aynı şekilde ölüyor. 'Reform, reform, reform' deyip duruyorlar, ama hiçbir şey reforme edilmiyor. Olmak istediğim kadar emin değilim."



23 yaşındaki yıldız daha önce, sezonun askıya alındığı Atlanta'da bir protesto düzenlemişti.



Brown, NBA arenalarının birer oy verme merkezi haline gelmesinin bir sürecin başlangıcı olduğunu söylese de, dahil olan 29 arenanın tümünü görmek istediğini açıkladı:



"Oy vermek bu kadar zor olmamalı. Aradaki bağlantı bu kadar kopuk olmamalı. Kolay bir şey olmalı. Yine de, belirli topluluklarda giderek daha az oy anketleri var, belirli topluluklarda giderek daha az çalışan var. Ve bu, bu işi son derece zorlaştırıyor. Zaten zor bir durum. Dışarı çıkıp oy vermeyi daha da zorlaştırıyor. Bu yüzden, kararlaştırılan her NBA takımının arenasını açtığını görmek isterim. Ve daha fazla oyuncu ve sporcunun, nüfuz sahibi kişilerin, bununla mücadele etmek için şehirlerine bunu getirdiğini görmek istiyorum."



