Brown: "Takım olarak, kondisyonumuz düşündüğümüz kadar iyi değil"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ilk hazırlık maçındaki mağlubiyetten sonra, ekibin biraz "paslandığından" bahsetti.



Brown ve Celtics ekibinin geri kalanı, kendilerini dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan hazırlık maçının, kaybeden tarafında buldu (98-84).



23 yaşındaki oyuncu, maç sonundaki hayal kırıklığında, "paslanmanın" büyük bir rol oynadığını itiraf etti:



"Kondisyonumuz konusunda, düşündüğümüz kadar iyi durumda değiliz."



Brown, son iki çeyrekte Celtics'in başlangıç kadrosundaki oyuncuların geri kalanıyla birlikte oturmadan önce, 16 dakikada 9 sayı kaydetmişti:



"Bence öncelikle, endişemiz, kendimizi her geçen gün daha iyi hale getirme konusunda ve sadece bizim için önemli olan şeylere odaklanıyoruz. İşimizi yaptığımızda ve zirve noktamızda oynadığımızı hissettiğimde, ligde bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece kendimize odaklanmamız ve daha iyi olmamız gerekiyor. Ve bunu yapacak çok zamanımız yok. Zirveye ulaşmak için kısa bir zamanımız var, zirve noktamıza ulaşmak istiyoruz. Ve oraya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız."



Boston, maç başından beri paslanmış gibi görünüyordu ve Thunder'ın guardları Chris Paul ve Shai Gilgeuous-Alexander'ın tempoyu erkenden belirlemesine izin vermişti. Ayrıca, sadece ilk yarıda 17 sayı bulan Steven Adams'a karşı da bir cevap bulamamışlardı.



