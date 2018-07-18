Brown: "Seneye Final oynayacağız!"

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Boston Celtics guardı Jaylen Brown, Portland Trail Blazers guardı C.J. McCollum'un "Pull Up" isimli podcast'inde, Celtics'in 2019 NBA Finalleri'nde bir şampiyonluk şansı için mücadele edeceğini garanti etti.Brown, düşüncelerinişeklinde ifade etti.Boston, 2017-18 sezonunun tümünde Gordon Hayward, playofflarda da Kyrie Irving olmadan Doğu Konferansı Finallerinde 7. maça kadar yükselmişti. Celtics ekibinin bu kez tam güçte olduğunu ve LeBron James'in nihayet Doğu'dan çıktığını düşündüğümüzde, kendileri bu konferansta oldukça iyi bir konumda duruyor.