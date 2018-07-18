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Brown: "Seneye Final oynayacağız!"

Boston Celtics guardı Jaylen Brown, Portland Trail Blazers guardı C.J. McCollum'un "Pull Up" isimli podcast'inde, Celtics'in 2019 NBA Finalleri'nde bir şampiyonluk şansı için mücadele edeceğini garanti etti.

Boston Celtics guardı Jaylen Brown, Portland Trail Blazers guardı C.J. McCollum'un "Pull Up" isimli podcast'inde, Celtics'in 2019 NBA Finalleri'nde bir şampiyonluk şansı için mücadele edeceğini garanti etti.

Brown, düşüncelerini "Finallere çıkacağız. Şüphe yok. Günün sonunda, Doğu'yu kazanmamız konusunda favori olsak da, ya da Doğu'da sadece 10 maç kazanacağımızı ön görseler de bu durum farketmiyor. Çıkıp oyunumuzu oynamalıyız. Bu kadar basit. Neyin akıllıca olduğunu anlamamız ve oyunumuzu oynamaya devam etmemiz bizim için önemli. Önceki sezonda oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. Bu takımda gerçekten bir sürü yetenekli oyuncu var. Bununla birlikte mental olarak da uyumluyuz ve birlikte tamamen zevkle oynuyoruz. Fakat başarılı olmak istiyorsak, aynı frekansta olmamız gerekli. Umarım bu takımla Haziran'da oynayabiliriz. Bence bu mümkün, ama sezon uzun. Hepimizin antrenman kampı ve 16 Ekim'deki ilk maçımız için heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli olacak." şeklinde ifade etti.

Boston, 2017-18 sezonunun tümünde Gordon Hayward, playofflarda da Kyrie Irving olmadan Doğu Konferansı Finallerinde 7. maça kadar yükselmişti. Celtics ekibinin bu kez tam güçte olduğunu ve LeBron James'in nihayet Doğu'dan çıktığını düşündüğümüzde, kendileri bu konferansta oldukça iyi bir konumda duruyor.




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