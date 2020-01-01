Brown, Raptors yenilgisi sonrası: "Bu bir rezalet..."

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in Toronto Raptors'a karşı son saniyedeki mağlubiyetini "rezalet" olarak nitelendirdi.



Celtics, son şampiyon Raptors'a karşı Doğu Konferansı yarı final serisinde 3-0 öne geçmekten 0.5 saniye uzaktaydı.



Ancak Raptors forveti OG Anunoby, Toronto'nun 104-103 skorla maçı kazanmasını sağlayan bir üçlük isabeti bulduktan sonra, Brown, Raptors'ın hayatta kalmasına izin verme konusundaki tiksintisini gizlemedi:



"Bu oyunun sonunda olanlar bir rezaletti. Bu çok kötüydü. O maçı asla kaybetmemeliydik. Bunun sorumluluğunu ben üstleniyorum. Sadece bu pozisyonun değil, daha önceki birçok pozisyonun da. Ve böyle şeyler olur. NBA playofflarındayız. Ya ivme kazanmalarına izin verirsiniz ya da geri dönüp bir sonraki maçı oynamaya hazır olursunuz."



"Bunun olmasının sebebi, sadece aramızdaki bir iletişim eksikliğinden ötürüydü. Tüm olan bu. Son pozisyonda olağanüstü bir oyun oynadılar. Anunoby kenara gizlice geçti ve biz o sırada daha iyi iletişim kurmalıydık, bu kadar. Bir ekip olarak, bunun olmasına izin vermemeliydik. Eşleşmemizi bulduk ve OG çizgi tarafına gizlice geçerken, onu yeterince erken fark etmedik ve boş bir şut atma imkanı kazandı. Bundan daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi iletişim kurmalıyız. Dört yıldır oynayan biri olarak, bu konuda daha iyi olmalıyım. Maçın sonunda böyle bir üçlük yiyemeyiz. O da tabii ki olağanüstü bir şut soktu, ama yine de..."



"Bu bir rezalet. Korkunç bir durum. Bunun için bir bahane yok. Hem de hiç. Çok saçmaydı. Ayağınızı gazdan hiç çekmemeniz gerekir. 4. maçı oynamaya hazır olmalıyız. 0.5. saniye kala, maçı kazanmak için sadece bir savunma oyununa ihtiyacımız vardı."



Anunoby'nin maç kazandıran üçlüğü şu şekilde gelişmişti:



