Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Detroit Pistons'ı doğrudan eleştirerek, takımının kazanmak için yalnızca başlangıç kadrosu oyuncularına ihtiyaç duymadığını söyledi.



Takımının medya gününde samimi ifadelerde bulunan Celtics yıldızı, doğrudan ismini verdiği "Pistons gibi" takımlarla karşılaştıklarında, benchten Payton Pritchard ve Sam Hauser gibi rol oyuncularından faydalanmayı planladıklarını şu sözlerle paylaştı:



"Adamlara saygısızlık olmasın ama mesela Detroit Pistons gibi son iki senedir sıkıntı çeken bir takıma karşı oynarsak, Payton'ın üzerinden oynarız ve 30 sayı atmasına izin veririz. Topu Sam'e iletiriz ve o gece 10 üçlük atmasını sağlarız. Ve maçı da kazanırız.



Her zaman bu şekilde olması gerekmiyor, ancak gelecekte onlara güven ve özgürce oynama olanağı sağlaması açısından bunlara ihtiyacımız var."



2019'dan beri Pistons sadece playoffları kaçırmakla kalmamış, aynı zamanda hiçbir sezonu .500'lük bir dereceyle bitirememiş ve 23'ten fazla maç kazanamamıştı.



Detroit geçtiğimiz yıl sezonu, takım tarihinin en kötüsü olan 14-68'lik bir dereceyle bitirmişti. Pistons ayrıca geçtiğimiz Aralık ayında üst üste 28 mağlubiyet alarak NBA'in en uzun yenilgi serisini de egale etmişti.



