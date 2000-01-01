Brown, Pacers koçluğu için görüşme yapacak

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Golden State Warriors'ın yardımcı koçu Mike Brown, Indiana Pacers'ın boşta olan başantrenörlük işi için mülakat yapacak.



50 yaşındaki koç, Cleveland Cavaliers'ı 2007'de NBA Finalleri'ne taşımış ve son dört sezonu Steve Kerr'in koçluk kadrosunda geçirmişti.



Brown, bir çift 60 galibiyetli sezon da dahil olmak üzere, Cleveland'ın koçu olarak 305-187'lik bir seri yakalamıştı. Eski 'Yılın Koçu', New York Knicks'teki koçluk işi için de yaz dönemi başlarında adı geçen isimlerdendi.



Indiana, Miami Heat'e ilk turda süpürüldükten sonra, başantrenör Nate McMillan ile yolları ayırmıştı. Bu, takımın McMillan yönetimindeki dördüncü playoff çıkışıydı.



Mike D'Antoni, Becky Hammon, Chauncey Billups ve Dave Joerger'ın da Pacers'taki iş için diğer adı geçenler arasında olduğu bildirildi.



