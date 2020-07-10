Brown, Orlando'ya kendi hiperbarik uyku tulumunu götürdü!

Boston Celtics forveti Jaylen Brown, hiperbarik uyku tulumunu, NBA sezonunun devam edeceği Orlando'daki Walt Disney World bubble'ına götürdü.Diğer sporcular, Orlando'daki bubble'a eğlenmelerine yardımcı olmak için farklı şeyler getirirken, Brown daha pratik bir rota seçti.23 yaşındaki oyuncu, kendi taşınabilir hiperbarik uyku tulumunu, tüm gürültüyü ortadan kaldırmak ve yeterince dinlenmesini sağlamak için götürdü.Bu tulumun, sezon devamındaki maçların programının biraz yoğunlaşacağı göz önüne alındığında, sporcuların daha iyi uyumalarına ve daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olduğu iddia ediliyor.Böyle bir ekipmanla, Brown sezon devamında en iyi formunda olmayı umuyor.Brown'ın Instagram hikayesi'nde paylaştığı tulumu, şu şekildeydi: