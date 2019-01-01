Brown, mental sağlık hakkında konuşurken, Mitchell ile dalga geçti

Boston Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, akıl sağlığının ciddiyetini tartışırken, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ı makaraya aldı.



Brown, bubble içinde oynarken oyuncuların psikolojik zihniyetine değindi. Muhabirlerle konuşurken, o sırada aynı çevrede olan Mitchell hakkında bir şaka yaptı:



"Ayrıca akıl sağlığına ve farkındalığına dikkat çekmek istiyorum. Burada bu bubble'ın içinde olmak, bence insanlar bunun üzerine konuşmayabilir ama bu birçok adam için ayrı bir mücadele. Sanki her zaman işteymişsiniz gibi oluyor. Mesela, çoğu adam basketbol oynamayı bitirdiğinde, oyunu bir süreliğine kafadan çıkarıp, unutmak ister. Burada, bubble'ın içinde bu imkansız. Dışarı çıkıp sakinleşirken, Donovan Mitchell'ı orada otururken görebilirsiniz ve 'Abi şu anda bu adamı görmek istemiyorum.' diyebilirsiniz."



Brown ile Mitchell arasında bir anlaşmazlık bulunmuyor ve Celtics'in genç yıldızının bu yorumu, yalnızca şaka maksatlı. İki yıldız oyuncu, Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı ile takım arkadaşı olarak görev yaptıktan sonra, aralarınad güçlü bir bağ kurmuştu.



Brown'ın, KOVID-19 salgını ile birlikte 2019-20 sezonu için eşi görülmemiş oyun koşullarının getirdikleri ile ilgili yorumları, şöyle devam etti:



"Böyle zamanlarda ve bubble içineki gibi böyle yerlerde kesinlikle akıl sağlığı, anksiyete ve depresyon biçimleri hakkında farkındalık getirmek istiyorum. Sporcularımız muhtemelen bununla mücadele ediyor ve bu konuda açıkça konuşacak kadar kendilerine güvenmiyorlar. Yani biriyle konuşabilmek, bu lastikleri değiştirmenin yollarını bulabilmek, yapılması gereken konuşmalardır... Ailemizden uzaklaşmak ve toplumun geri kalanından izole olmak, zordur."



