Brown: "Marcus'un o yorumu yapmasına gerek yoktu"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Marcus Smart'ın yakın zamandaki yorumlarının "gereksiz" olduğunu söyledi.



Smart'ın yakın zamanda takım arkadaşları Brown ve Jayson Tatum'ın "pas vermek istemediklerine" dair yorumları birçok insanı şoke ederken, taraftarların da ekibin içindeki belirsizlik ve kargaşayı merak etmesine neden olmuştu.



Ancak dün gece Orlando Magic'e karşı alınan 92-79'luk galibiyetin ardından, Brown takımın "maç kazanmaya çalıştığı bir dönemde muhtemelen böyle bir şeye gerek duymadığını" belirterek, bu yoruma değinme fırsatı buldu:



"Açıkçası maç kazanmaya çalıştığımız bir dönemde, muhtemelen böyle bir şeye gerek yoktu. Ama hepimiz birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz ve her zaman kazanmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımdan ve koçlarımdan gelen her türlü eleştiriye de açığım tabii ki."



"YALNIZCA İLETİŞİM KURMAK İÇİNDİ"



Brown, takımın yalnızca galibiyet elde etmeye odaklandığını da sözlerine ekledi:



"Son birkaç gündür Orlando'ya odaklanmıştık. Amaç buydu: çıkıp kazanmaya çalışacaktık. Bu kadardı. Yaptığımız takım toplantısı, yalnızca grup olarak konuşmak, iletişim kurmak ve önümüze bakmak için düzenlediğimiz bir şeydi.



Günün sonunda, hepimiz, özellikle çekirdek grubumuz, uzun süredir birlikte basketbol oynuyoruz. Son iki gündür Orlando'ya odaklanmıştık ve şimdi ise sıra Miami'de."



Geçtiğimiz Salı günü Celtics, takım içinde bir toplantı düzenlemiş ve Smart'ın yakın zamandaki ifadelerini ele almıştı. ESPN tarafından yayınlanan raporların aksine başantrenör Ime Udoka, bu toplantının yalnızca oyuncuların kendi arasında düzenlediği bir toplantı olmadığını belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın olmaması adına planlanmış bir takım yemeği olduğuna açıklık getirdi.



