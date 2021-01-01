Brown: "LeBron, neden uzaklaştırma cezası almadın?"

Eski NBA oyuncusu Kwame Brown, son tartışmaların ardından Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i eleştirdi.



LeBron yakın zamanda, tekila markasını tanıtma amaçlı Los Angeles'ta bir etkinlik düzenleyerek bazı tartışmaların merkezinde yer almıştı. Lakin Drake ve Michael B. Jordan gibi spor ve eğlence dünyasından bazı ünlü simaların yer aldığı etkinlikte, KOVID-19 protokollerinin uygulanmadığı ve James ile misafirlerinin maske takmadıkları görülmüştü.



Buna rağmen NBA, LeBron'a herhangi bir ceza vermemişti ve Brown, geçen yıl Lou Williams gibi oyuncuların benzer nedenlerle ceza almış olmasından ötürü, LeBron'u "kuralların üstünde" oluşuyla şu şekilde eleştirdi:



"LeBron, seni severim. Oyununu da çok severim ve saygım çok büyüktür. Ama neden sen bir partiye gidebiliyorken, Lou Williams aynısını yapınca uzaklaştırma cezası alıyor ve medya tarafından linçleniyor? Kurallar sana işlemiyor mu? Neden olduğunu merak ediyorum."



