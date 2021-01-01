Brown: "KOVID yüzünden, sakatlığımdan hızlı iyileşemiyorum"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2021-22 sezonunun başlangıcına gölge düşüren diz sakatlığının sıkıntılı iyileşme sürecinin, KOVID-19'un uzun vadeli etkilerinin sonucu olduğunu söyledi.



Brown, sezon açılışında Knicks'e karşı 46 sayıyla kariyer rekoru kırdıktan sonra, sol dizindeki patellar tendinopati sorunu nedeniyle istikrarsız bir performans göstermişti.



Brown, Ekim ayı başlarında KOVID-19 teşhisi konulduktan sonra mevcut iyileşme sürecinin önceki vakalardan farklı olduğunu itiraf etti:



"İstediğim kadar hızlı iyileşemiyorum ve bazı eklem ağrılarım, KOVID'in bir parçası. Vücudum aynı hissetmiyor. Bir maçın içinde üç maç oynuyormuşum gibi geliyor."



Koç Ime Udoka, geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki oyuncunun performanslarını "inanması güç" olarak nitelendirmişti.



Aşı durumunu kamuoyuna açıklamamış olan Brown, geçtiğimiz Eylül ayında muhabirlere verdiği demeçte, aşı olma kararının "kişisel bir tercih" olduğunu belirtmişti.



