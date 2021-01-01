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Brown: "Kendimi bir All-Star gibi hissetmiyorum"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in dün gece Dallas Mavericks'e karşı 110-107'lik mağlubiyetinin ardından, bir All-Star gibi hissetmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in dün gece Dallas Mavericks'e karşı 110-107'lik mağlubiyetinin ardından, bir All-Star gibi hissetmediğini söyledi.

Geçtiğimiz gece Doğu Konferansı için All-Star yedekleri arasında seçilerek kariyerinde bu başarıya ilk kez ulaşan Brown, mağlubiyet sonrası ESPN'den Cassidy Hubbarth'a şunları belirtti:

"Kendimi bir All-Star gibi hissetmiyorum, çünkü takım olarak .500'ün altındayız. Celtics'e katıldığımdan beri en çok kaybettiğim dönem bu oldu."

Bu yıl tekrar All-Star seçilmiş olan Tatum da, Brown'la aynı duyguları paylaştığını açıkladı:

"Derecemize bakın. Takım olarak olmak istediğimiz yerde olmayınca, All-Star Maçına odaklanmak gerçekten zor. Jaylen için mutluydum, fakat sonra derecemizi düşününce buna pek odaklanamadım."


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