Brown, Jordan'la top için neden güreşti?

Eski Chicago Bulls guardı Randy Brown, kendisi ve Michael Jordan'ın 1996 şampiyonluğunda top için neden güreştiğini anlattı.



Jordan'la ilgili en unutulmaz görüntülerden biri, 1996'da NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra oyun topunu kucaklayıp yerde yatmasıydı.



Bu şampiyonluk, üç yıl önce babasının öldürülmesi sonrası ilk şampiyonluk olduğu için oldukça özeldi.



Brown kısa süre önce The Athletic'den Darnell Mayberry ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Jordan'ın, Seattle SuperSonics'e karşı kazandığı 6. maç zaferinin ardından tam anlamıyla oyun topu için neden güreştiğini anlattı:



"Birçok insan Michael'ın beni kanatları altına aldığını ve sürekli olarak bana Chicago'daki ilk şampiyonluğumu alacağını söylediğini bilmez. Onun kadar yetenekli olmadığım ama onun kadar rekabetçi olduğum gerçeğini çok severdi. Bu yüzden ben ve o, Finaller maç topu için güreşmiştik. Her ne pahasına olursa olsun rekabetçiydik."



Brown, sonunda Jordan için neyin önemli olduğunu anladığında topu bıraktığını belirtti:



"Durumu anlamıştım ve maçın Babalar Günü'nde oynandığını fark etmiştim. MJ o anı hak ediyordu. Ben her zaman bir takım oyuncusuydum ve hep olacağım da."