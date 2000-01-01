Brown: "Joel ve Ben, The Last Dance'den çok şey öğrenmeli"

Philadelphia 76ers başantrenörü Brett Brown, Joel Embiid ve Ben Simmons'ın "The Last Dance" belgeselinden çok şey öğrenmeleri gerektiğini söyledi.



Brown, Embiid ve Simmons gibi adamların 1990'larda Michael Jordan ve Chicago Bulls tarafından gösterilen kazanma zihniyetini benimsemesi gerektiğini açıkladı:



"Sadece bir takımın karmaşıklığının gerçekliği var. Bir takıma gerçekten giren parçalar. Takım içinde gerçekten devam etmesi gereken fedakarlıklar. Takımın incelikleri, gereken rekabetçilik, en iyi oyuncunuzun diğerlerini boğazından tutup liderlik etme fikri, ve bunun takım olarak yapılabilmesi."



"Ama birçoğunun ağırlığını, başantrenör olarak da üstlenmeliyim. Adamlarımızın tüm bunları görmesi hoşuma gidiyor. MJ ve LeBron (James) ve (Kevin) Durant gibi insanların 28 yaşına kadar şampiyonluk kazanmadıklarını hatırlamanız gerek. Ve eğer yanılıyorsam, üçünün yaşlarını sanırım bir seneyle falan kaçırmışımdır. Yani zaman alan bir şey."



Bununla birlikte, Brown, nihai ödül arayışlarında tüm ekibinin aynı dalga boyunda olması gerektiğine inanıyor:



"Bu, personelim ve oyuncularımızla yaptığım konuşmalardaki asıl mesaj: harekete geçme zamanı geldiğinde harekete geçmek. Hala bir şampiyonluk için mücadele etmeye çalışıyoruz."



