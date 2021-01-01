Brown: "Jayson'la illa 'Batman ve Robin' olmak zorunda değiliz"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Jayson Tatum ile beraber oynamaktan bahsetti ve basketbolda "Batman ile Robin" terimine katılmadığını söyledi.



NBA medyasında yıldız ikililer için sıklıkla yer verilen "Batman ile Robin" terimi, genellikle takımdaki 1 ve 2 numaralı hücum opsiyonları için bir lakap olarak kullanılıyor.



Forbes Sports'tan Chris Grenham'a konuşan Brown, Tatum ile beraber oynaması hakkında konuştu ve "bir takımda bir Batman ve Robin olmalı" düşüncesine katılmadığını belirtti:



"Bana kalırsa medya bir şeyleri ikiye bölmeyi ve birini diğerinin karşısına koymayı çok seviyor. Bir takımda bir Batman ve bir Robin olması gerektiği gibi. Biz basketbol oynayabilen iki adamız sadece. Gerçek şu ki, bu şekilde olan iki adam bir arada var olabilir.



Medya ara sıra bizi ayırmaya çalışan hikayeler yazmak istese de, biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için böyle şeylerin bizi rahatsız etmesine izin vermeyiz.



Bir sürü karşılaştırmalar falan duyuyoruz. Ama günün sonunda, ikimiz de birbirimiz için en iyisini isteriz. İnsanların ne dediği önemli değil. Jayson ile oynamaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Sahada son derece güvendiğim bir adamdır. Onun da bana güvendiğini biliyorum."



"BÖYLE BİR İLİŞKİ SIK GÖRÜLMÜYOR"



Brown ayrıca, Tatum'la ilişkisinin, sık görülen bir ilişki olmadığının da altını çizdi:



"Böyle bir ilişki bulmak her zaman kolay olmuyor. Kariyerlerimize erken yaşta birlikte başlamıştık ve Boston'da birlikte birçok maç kazanmıştık. Bu da çok sık görülmüyor. İnsanlar bizi birbirimize bu kadar çabuk düşürmeyi neden istiyorlar, anlamıyorum.



Yazılıp çizenler umurumda değil şahsen. Beni hiç rahatsız etmiyor. Kendimi en iyi noktama çıkarmaya odaklanıyorum sadece. Ayrıca kendim ve takım arkadaşlarım için de en iyisini istiyorum."



Yetenekli bir skorer ikili olan Brown ve Tatum, geçtiğimiz sezon sırasıyla 24.7 ve 26.4 sayı ortalamaları yakalamışlardı.



