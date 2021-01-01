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Brown: "İyileşme sürecim iyi gidiyor, kısa sürede dönebilirim"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, hamstring sakatlığıyla ilgili umut verici bir güncelleme paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, hamstring sakatlığıyla ilgili umut verici bir güncelleme paylaştı.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Miami Heat'e karşı oynadığı maçta sakatlandığından bu yana forma giyemeyen Brown'ın, Boston'ın açıklamasına göre en az bir veya iki hafta kadro dışı olacağı söylenmişti.

Brown, sakatlığının son durumu hakkında şunları söyledi:

"İki haftadan önce de dönebilirim, iyileşme sürecimin nasıl geçeceğine bağlı olacak. Bu tarz şeyler daha uzun da sürebiliyor, çok hızlı da iyileşebiliyor. Bu yüzden bir ya da iki haftanın tutarlı bir tahmin olduğunu düşünüyorum."

Brown daha sonra iyileşme sürecini günlük bir süreç olarak değerlendirdiğini belirtirken, sezonun geri kalanında sağlıklı kalmayı ve sakatlığını nüksettirmemeyi umduğunu sözlerine ekledi:

"Bence asıl endişe, geçen sene sezon kapanmadan önce aynı sakatlığı yaşamamdan kaynaklanıyor. Aynı yerden tekrar sakatlanmış durumdayım. Ancak hamstring sakatlıkları söz konusu olduğunda, bu yaşadığım en hafif olanı. Daha iyiye gidiyor. Takımla birlikte çalışıp geri dönmeye uğraşıyorum."

25 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk sekiz maçında 25.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.


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