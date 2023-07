Boston Celtics ve yıldız oyuncusu Jaylen Brown arasındaki maksimum kontrat uzatması görüşmelerinin ilerleme kaydettiği, ancak ne zaman gerçekleşeceğinin belirsizliğini koruduğu bildirildi.



The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach, an itibariyle iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmanın sonuca ulaşacağına inanıldığını, ancak işlemin tamamlanmasına yönelik sürecin belirsizliğini koruduğunu açıkladı:



"Lig kaynakları, Brown ile Celtics arasında hafta sonu boyunca diyalogun devam ettiğini, ancak tarafların hala müzakere ettiğini ve an itibariyle herhangi bir anlaşmanın eli kulağında olmadığını söylediler.



Lig kaynakları, yakında bir anlaşmaya varılacağına dair güven ve umut olduğunu söyleseler de, bitiş çizgisinden ne kadar uzakta olunduğu henüz belli değil. Bir lig kaynağı 'daha yapılacak çok iş var' ifadesini kullanmıştı."



Brown, geçen sezonun All-NBA ikinci takımına seçildikten sonra Celtics ile bir 'supermax' kontratı imzalamaya hak kazanmıştı. Bu anlaşma ile Boston yıldızı, beş yıllığı 270 milyon dolarlık bir kontrata imza atma şansına sahip olacak.



26 yaşındaki oyuncu, son normal sezonda 26.6 sayı ve 6.9 ribaund ortalamaları yakalamış, ancak bu rakamlar, Celtics'in NBA Finallerine ulaşmayı başaramadığı playoff döneminde 22.7 sayıya düşmüştü.