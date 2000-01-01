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Brown: "Embiid, The Last Dance'i izleyip, Jordan'dan ders çıkarmalı"

Eski NBA şampiyonu koç Larry Brown, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in The Last Dance belgeselinden ders çıkarması gereken noktanın, Michael Jordan'ın eşsiz dominasyonu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA şampiyonu koç Larry Brown, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in The Last Dance belgeselinden ders çıkarması gereken noktanın, Michael Jordan'ın eşsiz dominasyonu olduğunu söyledi.

Brown, şu açıklamaları yaptı:

"Joel'i gördüğümde kimsenin ondan daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Bugün bana kızabilir, ancak pota altına girmesi ve her şutu bloklaması ve posta hükmetmesi gerekiyor. Çünkü bu sayede herkes için imkan yaratacaktır. Ve ligde ondan daha iyi bir pivot olduğunu düşünmüyorum. Onun için umudum, Kobe ve Michael'ı düşünüp 'The Last Dance'i izlemesi ve sahip olduğu yeteneği fark ederek, tüm zamanını bu zanaat üzerinde çalışarak geçirmesi. Çünkü ondan daha dominant olabilecek kimse yok."

Embiid şu anda post oynama sıklığında, lig lideri konumunda.

Geçmişte kondisyonu nedeniyle eleştiri alan All-Star pivot, Instagram hesabında, "karantina seansından" sonra Sixers'ın antrenman tesisinde sahada yattığını gösteren bir görüntü paylaşmıştı.


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