Giannis gets Jaylen Brown with the elbow, and then fakes out a handshake...



Aggravate JB at your own risk 👀 pic.twitter.com/2lc9qVg1fi



— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 10, 2024

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun maç içinde sahte bir el sıkışma teklif etmesini "çocukça" olarak nitelendirdi.Celtics'in Bucks'a karşı 113-107 skorlu galibiyetinin ardından konuşan Brown, Giannis ile saha içinde yaşadığı ana değindi.Maç sırasında bir pozisyonda Giannis, Brown'ın kafasına sert bir dirsek darbesi vurdu. İkili sonrasında sahada geriye koşarken, Bucks yıldızı Brown'a özür mahiyetinde elini uzattı. Brown elini uzattığında Antetokounmpo elini geri çekip saçlarına götürerek, alaycı bir tavır takındı.Maçtan sonra Celtics yıldızı "Giannis tam bir çocuk. Ben takımımın galibiyet almasına odaklıydım. Ve bu gece de bunu başardık." şeklinde konuştu.Celtics'in galibiyetinde çok etkili oynamayan Brown, 4-13 şut isabetiyle yalnzıca 14 sayıda kalarak, 5 ribaund ve 5 asist kaydetti. Antetokounmpo ise 43 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 2 blokla Milwaukee'nin en etkili ismi olsa da, çabaları galibiyete yetmedi.