Brown'dan, Simmons'a tavsiye: "Kampa git ve 147 milyon dolarını al!"

Eski NBA oyuncusu Kwame Brown, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a antrenman kampına gitmesi üzerine tavsiyede bulundu.



Simmons, ekibinden takas edilme arzusunu idare etme şekli nedeniyle ligde çok fazla tepkiyle karşı karşıya ve Sixers ekibi ise, Avustralyalı oyuncuya ekibe katılmaya karar vermediği sürece para ödemeyeceğini açıkça belirtmişti.



Brown ise, zorlu bir süreç içinde olan Simmons'a tavsiyede bulunarak, kampa katılması ve kendisine borçlu olan parayı alması üzerine önerisini sundu:



"Kampa gitmen gerektiğini düşünüyorum, çünkü senden daha büyük bir durumun içindesin. Tüm medya senin hakkında konuşuyor ve bunlar tabii ki olacaktır. Ama o adamların sana 147 milyon dolar borcu var, git ve paranı al. İş yaptığın yere karşı bu kadar duygusal davranma, yoksa sana uzaklaştırma cezası verirler ve kontrattaki paranın büyük kısmını geri alana kadar da takasını ertelerler.



Bu bahsettiğimiz yüklü bir para ve bu ayrıca sana şirket politikası kapsamında da zarar verecek. Takıma zararlı bir davranış sergilediğini söyleyecekler. Lig çevresinde adını kirletecekler. Neden biliyor musun? Çünkü şu anda iş yapıyorsun ve duygularının bir önemi yok.



Sana yatırım yapmak isteyecek diğer takımlar da zamanı geldiğinde onlarla iş yapacağını bilmek ister. Her şeyden önce, takas edilebilir biri olman gerekiyor. Yani Philly'nin seni takas etmesi için doğru şeyleri yapman gerekiyor. Bu da kampa gitmen anlamına geliyor."



