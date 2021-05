Brown'dan, Kyrie'nin "ırkçılık" ifadelerine yanıt!

Boston Celtics forveti Jaylen Brown, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, Boston taraftarlarının kendisine yönelik "ırkçı" davranışlarıyla ilgili yorumları hakkında konuştu.



Kyrie, birkaç gün önce Nets ve Celtics arasındaki playoff serisinin 3. maç için TD Garden'a döndüğünde, Celtics taraftarlarından "ırkçı hareketler" sergilememelerini istemişti.



Brown, Irving'in yorumları hakkında medyaya konuştu ve sistemik ırkçılığın genel olarak Boston ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı:



"Boston ve ırkçılık konusuyla ilgili bazı konuşulan şeyler gördüm. Çevremdeki insanlar bakış açımı paylaşmam için ısrar ettiler. Düşüncelerim veya bakış açım hakkında kimseyle konuşmadım ama bunun iyi bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum.



Irkçılığın her şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Boston şehrinde ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de sistemik ırkçılığın aynı şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum.



Ancak, bunun bir playoff maçına odaklı olarak ortaya atılma şeklinden hoşlanmadım.



Arenamızdaki her Celtics taraftarının ırkçı olmadığını biliyorum. Her kesimden, etnik kökenden ve renkten, sıkı Celtics taraftarlarımız var. Bu yüzden her Celtics taraftarını ırkçı olarak addetmenin haksızlık olacağını düşünüyorum.



Ancak Boston, kuşkusuz bu konuda yapacak çok işimiz var. Hapsedilme oranı şok edici ve servet eşitsizliği de utanç verici. Özellikle Boston devlet okullarında eğitimdeki eşitsizlik konusunun da daha iyiye gitmesi gerekiyor."