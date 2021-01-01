Brown: "Celtics'e halen inancım var mı? Kesinlikle!"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, takımın sezona yavaş başlamasına rağmen halen iyimserliğini koruduğunu belirtti.



Brown, Celtics'in dün gece 76ers'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası medyaya konuştu ve ekibin işleri tersine çevirme konusundaki inancının aynı kaldığını iddia etti:



"Bize halen inancım var mı? Kesinlikle, şüphe yok. Benim için bu cevap oldukça belli. İnsanların bunu duymaktan bıktığını ve inançlarını kaybettiğini biliyorum ama benimki sarsılmıyor.



Sezon uzun olsa da, bu durum halen her gece belli bir aciliyet duygusuna sahip olmamız gerektiğini değiştirmiyor. Ve bu konuda gidişatı belirlemeye devam etmemiz lazım.



Bu gece için birçok bahane uydurabilirdik; 'arena soğuktu' derdik, 'yangın alarmı her şeyi yavaşlattı' diyebilirdik, veya birçok adamımızın kadro dışı olmasını sebep gösterebilirdik... Ama bunları kim umursar?"



Güvenlik protokolleri nedeniyle yedi oyuncusu kadro dışında olan Celtics, 15-16'lık derecesiyle Doğu'da dokuzuncu sırada yer alırken, son dokuz maçından altısını kaybetmişti.



