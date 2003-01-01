Brown: "Carmelo'yu draft etseydik, daha çok şampiyonluk kazanırdık"

Eski Detroit Pistons başantrenörü Larry Brown, organizasyon 2003 yılında Darko Milicic yerine Carmelo Anthony'yi draft etmiş olsaydı, ekibinin "şampiyonluklar kazanmış olacağını" iddia etti.



Brown, SiriusXM NBA Radio'da şu şekilde konuştu:



"Bence eğer Carmelo'yu draft etseydik, daha çok şampiyonluk kazanırdık. Bana kalırsa inanılmaz bir ekleme olurdu, çünkü etrafında çok kaliteli insanlar olurdu. Sizin iyiliğinizi isteyen, size mentörlük yapan, size karşı açık ve dürüst olan veteran adamların olduğu bir takımda oynadığınızda, göreceğiniz gelişme inanılmaz oluyor."



"Ben Wallace, Rasheed Wallace, Chauncey (Billups), Rip (Richard Hamilton), ki hiç hakkı verilmemiştir, böyle adamların olduğu bir odaya girdiğinizde, bu işi bir şekilde çözersiniz. Ve bence Carmelo da çözerdi. Ve Ben (Wallace), Carmelo için harika bir yol gösterici olabilirdi."



Detroit, 2004'te Brown'ın ekiple ilk sezonunda NBA şampiyonluğunu kazanmış ve ikinci ve son yılında da NBA Finalleri'ne ulaşmıştı. Takım, sonraki üç yılın her birinde Doğu Konferansı Finallerine ulaşmış, ancak başka bir şampiyonluk kazanamamıştı.



Milicic, şampiyonluk takımının bir parçasıydı, ancak maç başına ortalama 1.4 sayıyla oldukça az bir katkı yapmıştı. Detroit'te iki sezon geçirdikten sonra takas edilmiş ve kariyerinde maç başına sadece 6.0 sayıyla oynamıştı.



35 yaşındaki Melo, geçtiğimiz hafta Pistons'la iki ya da üç yüzük kazanabileceğini söylemişti ve Billups da kendisine katılmış olmasına rağmen, Ben Wallace bu fikre katılmadığını belirtmişti.



