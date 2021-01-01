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Brown: "Bileğim iyileşiyor, sezona hazırım!"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sakatlığının rehabilitasyonu hakkında bir güncelleme paylaşarak, el bileğinin "iyileştiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sakatlığının rehabilitasyonu hakkında bir güncelleme paylaşarak, el bileğinin "iyileştiğini" söyledi.

Brown, 2020-21 sezonunun son bölümünü kaçırmasına neden olan bilek ameliyatının iyileşme sürecinde yer alıyor.

24 yaşındaki oyuncu, The Undefeated'dan Marc J. Spears ile yaptığı röportajda, Celtics'in antrenman kampı öncesindeki rehabilitasyonunun mevcut durumu hakkında konuştu:

"Bileğim iyileşiyor. Bazı günler diğerlerinden daha iyi diyebilirim. Çalışmaya devam etmem gerekiyor ama kampta yer alacağım için heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla beraber takımı yapılandırmaktan ve bu yolculuğa başlamaktan heyecan duyuyorum. Uzun zamandır yokum, bu yüzden sezona hazır olduğumu söyleyebilirim. Oynamak istiyorum. Hazırım.

Geçen sezona çok hızlı başlamıştık. Pek tatil yapma fırsatım olmamıştı. Antrenman kampına çok kısa sürede döndüğüm için biraz korkum vardı, çünkü halen sakattım. İyi bir sezon geçirdim ama vücudum zar zor ayakta kalmıştı. Dolayısıyla bu yıl bu alanda çok daha iyi olacağımı düşünüyorum."

Geçen yıl Brown, sağlıklı olduğu dönemde kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş ve maç başına 24.7 sayı, 6.0 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları tutturmuştu.


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