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Brown: "Ben'in şut atmaması, özgüven eksikliğinden değil!"

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, Ben Simmons'ın genel şut atma tereddütünü, özgüven eksikliği olarak görmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, Ben Simmons'ın genel şut atma tereddütünü, özgüven eksikliği olarak görmediğini açıkladı.

Brown'a sıklıkla Simmons ve özellikle üç sayı çizginin arkasından şut atma tereddütleri ile ilgili sorular geliyor.

Brown, Simmons'ın şut atma eksikliğinin bir korku üzerine olmadığını ve maçlara girerken doğru zihniyete sahip olduğunu düşündüğünü belirtti:

"Mental olarak şut atmak için iyi bir noktada olduğunu hissediyorum. Bir pozisyonda tereddüt ettiği son maçta, bu düşünce, istatistiksel olarak üretime geçmedi. Ancak bunun temelini bir korku veya güven eksikliği olarak görmüyorum."

Simmons, sadece iki üçlük isabeti bulduğu bu sezonda, Sixers için 16.6 sayı, 7.8 ribaund ve 8.1 asist ortalamalarına sahip.


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