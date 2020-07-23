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Brown: "Ben, 'kendi içinde' daha çok üçlük atma kararı aldı"

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, Ben Simmons'ın, 76ers'ın Memphis Grizzlies karşısındaki 90-83'lük galibiyeti sonrası, daha çok üç sayılık atış yapmak için "kendi içinde bir karar" aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, Ben Simmons'ın, 76ers'ın Memphis Grizzlies karşısındaki 90-83'lük galibiyeti sonrası, daha çok üç sayılık atış yapmak için "kendi içinde bir karar" aldığını söyledi.

Simmons, karşılaşmada üç sayı çizgisi gerisinden 1/2 isabetle oynadı ve Brown, şu şekilde konuştu:

"Buraya gelirken düşüncesinin, üçlük atmak için istekli bir şekilde boşluk araamasının, bir paradigma değişimi olduğunu düşünüyorum. Bu kendisinin yaptığı, içinden gelen ve felsefi olan içsel bir karardı. Çünkü ben kendini beğenmiş olan ve oyun sırasında kimse kendisini tutmazken, boş üçlüğü denemesi gerektiğinde gözünü kırpmayıp şutunu kullanan, takım arkadaşlarının ve koçunun da buna bayıldığı bir oyuncu gördüm."

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Simmons, bu pozisyonda iş yapmaktan hoşlandığını ekledi:

"1'den 5'e kadar her pozisyonu savunabilir ve her yerde oynayabilirim. Ama bu pozisyonun gerektirdiği bölgelerde topu yakalayıp, ayak oyunlarımla iş yapmayı çok seviyorum. Sadece çalışmaya ve önümüze koyulan savunmalara göre iş yapmaya devam etmeliyim."


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