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Brown, Avustralya milli takımındaki görevinden istifa etti

Philadelphia 76ers'ın eski başantrenörü Brett Brown'ın, Avustralya'nın erkek milli takımındaki görevinden istifa ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın eski başantrenörü Brett Brown'ın, Avustralya'nın erkek milli takımındaki görevinden istifa ettiği bildirildi.

Brown'ın, KOVID-19 salgını sırasında mevcut mesleki durumundaki belirsizlik ve uluslararası seyahatte artan zorluklar nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Takımın CEO'su Jerril Rechter, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Avustralya Basketbolu, Brett'in artık geciken Tokyo Olimpiyatları için Boomers'ın başantrenörü olmayı taahhüt edemeyeceği için doğal olarak hayal kırıklığına uğramıştır, ancak Brett'in durumunu tam olarak anlıyoruz ve kararı bize bildirme samimiyetini takdir ediyoruz."

Brown, Kasım 2019'da, Tokyo Olimpiyatları'nın 2020 yazında yapılmaya devam edeceği Kasım 2019'da, Boomers takımını çalıştıracak kişi olarak seçilmişti. Daha önce, 2009-2012 yılları arasında Avustralya'nın koçu olarak görev yapan Brown, takımı Londra 2012 Yaz Olimpiyatları'nda çeyrek finale çıkarmıştı.

Yeniden planlanan 2021 Oyunları, önümüzdeki yıl 23 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar gerçekleşecek.


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