Brown: "All-Star olamadım diye uykularım kaçacak değil"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, bu sezon All-Star seçilmemesini umursamadığını söyledi.



Kariyerinde ilk kez geçen yıl All-Star seçilmiş olan Brown, bu sene takıma girmemesinin kendisini rahatsız etmediğini belirtti:



"Bu yüzden uykularım kaçacak değil. Son derece şanslı olduğumu düşünüyorum zaten. Şikayetim yok."



Jaylen maç başına 23.9 sayı, 6.6 ribaund ve 3.1 asist ortalamasıyla All-Star kalibresinde performans gösterirken, Celtics ekibi Doğu Konferansı'nda 30-25'lik derecesi ile sekizinci sırada yer alıyor.



