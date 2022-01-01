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Brown: "All-Star olamadım diye uykularım kaçacak değil"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, bu sezon All-Star seçilmemesini umursamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, bu sezon All-Star seçilmemesini umursamadığını söyledi.

Kariyerinde ilk kez geçen yıl All-Star seçilmiş olan Brown, bu sene takıma girmemesinin kendisini rahatsız etmediğini belirtti:

"Bu yüzden uykularım kaçacak değil. Son derece şanslı olduğumu düşünüyorum zaten. Şikayetim yok."

Jaylen maç başına 23.9 sayı, 6.6 ribaund ve 3.1 asist ortalamasıyla All-Star kalibresinde performans gösterirken, Celtics ekibi Doğu Konferansı'nda 30-25'lik derecesi ile sekizinci sırada yer alıyor.


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