Brown, Al Horford'ı Manu Ginobili ile karşılaştırdı

Philadelphia 76ers başantrenörü Brett Brown, Sixers uzunu Al Horford ile San Antonio Spurs efsanesi Manu Ginobili'yi karşılaştırdı.



On yıldan uzun bir süredir ligde bir ilk beş oyuncusu olan Horford, Philadelphia'da bir bench rolü almaya başladı.



76ers koçu Brown, Horford'ı bu ayın başlarında, All-Star arasından önce ilk beş kadrosundan çıkardı.



Brown, buna rağmen Horford'dan vazgeçmiyor ve 33 yaşındaki oyuncunun bu sezon ekibi üzerinde hala önemli bir etkiye sahip olabileceğine inanıyor.



"BEN BÖYLE UYGUN GÖRÜYORUM"



Brown, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bunun insancıl bir tarafı da var ve bu tarafı olabildiğince iyi buluyorum. İlişkiler ve iletişim, bizim dünyamızı birçok işte yönetir ve kesinlikle benimkinde de yönetir."



"O gururlu bir adam. Bir geçmişi var... Şu anda sahip olduğu sözleşmeyle ödüllendirildi ve oldukça dürüst, temiz ve hızlıca açıklayacağım. Ben böyle uygun görüyorum. Ben bu şekilde görüyorum. Ve özür dileme tribine de girmeyeceğim. Bize yardım etmesine yardım etmek istiyorum. Aynı zamanda, her şeyin de farkındayım. Her şeyin farkında olduğumu o da biliyor. Ve inanıyorum ki işler yoluna girecek."



"ŞİMDİDEN KONUŞMAK APTALCA OLMAZ MI?"



Horford, bu sezon Philadelphia'da 11.9 sayı ve 6.6 ribaund ortalamalarla oynuyor. 76ers, geçtiğimiz yaz kendisinin Joel Embiid ile iyi bir şekilde eşleşebileceğini ve ligde dominant bir frontcourt ikilisi oluşturabileceklerini umarak, kendisine dört yıllığı 109 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.



Horford kendi başına sağlam görünmesine rağmen, ilk beş kadrosunda serilerinde Embiid ile sıkıntı çekmişti.



Sıkıntılara rağmen Brown, Horford ile takımın geleceğini ele almadı ve bunu neden yapması gerektiğini anlamadığını da söyledi:



"Üç yıl içinde olacaklar hakkında konuşmak çok aptalca olmaz mıydı? Yani, aklımda olmaya yakın bile değil. Buna karşı bakış açım, az önce de söylediğim gibi çok dürüst bir şekilde ve o da harikaydı."



"MANU YILLARCA BENCHTEN GELDİ..."



Horford şu anda yeni bir rol oynamasına rağmen - çaylak sezonundan beri benchten gelmemişti - Brown, bir araya gelebilecekleri ve işleri düzeltebileceklerinden emin olduğunu belirtti:



"Herkese hatırlattığım gibi, Manu Ginobili yıllarca benchten gelmiş biri. Bu onunla paylaşabileceğim en kişisel örneğim. Ve bu başlangıçta pürüzsüz olmadı ve işin içine gurur da girdi. Ama sonuçta olduğunuz yerdesinizdir ve bana kalırsa onun bencil olmayan insan doğası, muazzam kişiliği ve takım arkadaşlığı, bu rekabetçi ruh ve bu gururdan süzülüyor. Ve şimdiye kadar iyi bir durumda olduğunu hissediyorum."