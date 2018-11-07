Brown, 28 yaşına kadar "5 yüzük kazanacağına" inanıyor

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Boston Celtics guardı Jaylen Brown, 28 yaşına gelene kadar en az beş şampiyonluk kazanacağına inandığını söyledi.Bleacher Report'la yaptığı bir röportajda 22 yaşındaki Brown'a, altı yıl sonra ne kadar yüzük kazanabileceği soruldu ve önce "beş ya da altı" cevabını verdi. En sonunda da "beş"te karar kıldı:Brown, bu şekilde Boston'ın önümüzdeki altı yılın beşinde şampiyonluk kazanacağını söylemiş oluyor.