Brown, 28 yaşına kadar "5 yüzük kazanacağına" inanıyor

Boston Celtics guardı Jaylen Brown, 28 yaşına gelene kadar en az beş şampiyonluk kazanacağına inandığını söyledi.
Bleacher Report'la yaptığı bir röportajda 22 yaşındaki Brown'a, altı yıl sonra ne kadar yüzük kazanabileceği soruldu ve önce "beş ya da altı" cevabını verdi. En sonunda da "beş"te karar kıldı: "Kendime uğursuzluk getirmek istemem ama altı yıl diyorsak, beş ya da altı diyorum. Beş diyeyim."
Brown, bu şekilde Boston'ın önümüzdeki altı yılın beşinde şampiyonluk kazanacağını söylemiş oluyor.