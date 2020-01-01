Broussard: "LeBron'un kariyerini, Jordan'dan iyi olarak göremiyorum"

ESPN analisti Chris Broussard, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasında kimin daha iyi bir kariyere sahip olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.



Broussard, The Herd'de Colin Cowherd ile röportaj yaptı ve düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Sadece bir tane G.O.A.T. olabilir. NFL'de Tom Brady. NBA'de Michael Jordan. En iyi kariyerden falan bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor?! LeBron'un, Michael Jordan dışında Magic, Kareem, Wilt, Bird'den daha iyi olduğunu söylemenin hakaret olduğunu söyleyen insanlardan bıktım. Hakaret falan değil!



Ve bireysel olarak, MJ sağlıklı olduğu 10 yıl boyunca sayı kralı olmuştu. Jordan esasen 11 tam sezon oynamıştı. Chicago'da geçirdiği 13 yılda iki kez, beyzbol oynamaktan dönüp normal sezonda 17 maç falan oynamıştı ve ligdeki ikinci yılında da sakatlanıp, 17 veya 18 maç oynamıştı. Yani Washington'da yaşlıyken oynadığı sezonları bir kenara atarsanız, aslında 11 tam sezon oynamıştı.



Ve bu 11 sezonda Colin, adam altı şampiyonluk kazanmıştı. LeBron için uzun ömürlü olmasına dair argümanlar, birçok yönden olumlu. Rekorlar onun olacak. Uzun ömür rekorları. Ama aynı zamanda olumsuz da olabilir, çünkü ben de 'Bir dakika, adam 17 yılda sadece dört yüzük kazanmış. Jordan 11 sezonda, altı tane kazanmıştı.' diyebilirim.



Peki LeBron nasıl Michael Jordan'dan daha iyi bir kariyere sahip? Jordan altı şampiyonluk kazanmıştı, nihai hedef de budur! LeBron'un daha iyi bir kariyere sahip olduğunu görmüyorum. Jordan tüm ligi kilitlemişti. Başka kimse kazanamamıştı. LeBron'un gözetiminde başkaları da kazanmıştı.



Tim Duncan kazanmıştı, Kevin Durant kazanmıştı, Steph Curry kazanmıştı. Ve hepsinin de bunu başarmak için yeterli bir ekibi yoktu. Mesela Dirk Nowitzki de kazanmıştı. Jordan kazanmaya başladığından beri, olay kapanmıştı! 'Ben beyzbol oynamaya karar vermezsem ya da tekrar emekli olmaya karar vermezsem, bir daha kazanamayacaksın.' durumu vardı."



