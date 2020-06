Broussard: "Kawhi, Clippers'ı Lakers'ın önüne taşıyacak isim!"

Fox Sports analisti Chris Broussard, LA Clippers'ın, Los Angeles Lakers'dan daha iyi bir takım olduğunu söyledi.



Broussard, Kawhi Leonard'ın Clippers'ı playoff'larda Lakers'ın önüne geçirecek faktör olduğuna dikkat çekti:



"Ben tahminlerimi kalbimden geçenle değil, mantığımla yapıyorum. Clippers her türlü daha iyi bir takım. Son karşılaşmalarında Lou Williams'ı durdurarak galip gelmiş olabilirler. Ama sorun değil, Clippers NBA'in en derin takımı. Bu yüzden maçı Kawhi Leonard'la, Paul George'la, Montrezl Harrell'la, Marcus Morris'le ve Patrick Beverley'yle kapatabilirler. Eğer gerekirse, Lou Will olmadan diğer opsiyonlarını kullanabilirler."



"Ve maç sonunu iyi oynayan bir oyuncuları yokmuş gibi davranmayın. Kawhi Leonard maç sonlarında çok iyi oynuyor. Paul George, istatistik olarak maç sonlarını iyi oynamadığı gözükse de, büyük şutlar sokabileceğine inanıyorum."



"Clippers'ın sorunu olmayacak. Sezondaki en iyi 4. takım onlardı ve bunu sağlıklı olmadan başardılar! LeBron James'in bu ara dönemde dinlendiğine dair argüman kadar, bu durumun Clippers'ın yararına nasıl olacağını da konuşmak gerekiyor. Kawhi 13 maç kaçırdı, Paul George 22 maç kaçırdı, Beverley 16 kaçırdı, Landry Shamet 17 maç kaçırdı, ve buna rağmen harika bir takımdılar! Hiç kimyaları yoktu, kadroya sürekli birileri girip çıkıp duruyordu. Her şeye rağmen harika basketbol oynuyorlardı ve birbirleriyle de uyumlulardı. Şimdi hepsinin sağlıklı ve dinlenmiş olmasıyla ve her gece normal bir şekilde sahaya çıkmalarıyla, Clippers'ın şimdiye dek en iyi halini bile görmemiştik ama playofflarda göreceğiz."