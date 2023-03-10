Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in kendisi için söylediği "mal" ve "soytarı" ifadelerine karşılık verdi.



Draymond'ın son podcast yayınında söylediklerini "ahlaksızca" olarak değerlendiren Brooks, bu ifadelere kısa süre içinde yanıt verdi.



Green, ESPN ile yaptığı bir röportajda Warriors'a karşı hoşnutsuzluğunu dile getiren Brooks'u kendi podcastinde yerden yere vurmuş, kendisinin oyuncu olarak değeriyle ve düşünce biçimiyle dalga geçmişti.



Dün gece iki takım arasında yaşanan bir başka hararetli karşılaşmanın ardından Brooks, Green'in podcast'indeki yorumlarıyla ilgili sözlerini esirgemedi:



"Bazı komik şeyler vardı. Ben şampiyonluk oyuncusu değilmişim mesela. Söylediklerimin gerçek olduğunu düşünüyorum ve takımın ona ne yapacağını yıl sonunda göreceğiz."



Brooks ayrıca kendisinin, sezon başında Jordan Poole'u yumruklayan Draymond'ın aksine takım arkadaşlarıyla "fiziksel münakaşalara girmediğini" belirtti:



"Hiç rahatsız olmadım, çünkü ondan daha iyi bir oyuncu olduğumu biliyorum. Yaptığı şeylerin aynısını yapabilirim. Gayet kolay. Sadece işe gelmek yeterli. Ben skor üretmeye, rakip takımın hücum setlerini çözmeye ve takımımı buna göre yönlendirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarımı bana karşı kışkırtmaya çalışması, tam bir ahlaksızlıktı. Zaten öyle bir oyuncu.



Onlar benim adamlarım. Bu takımı hep birlikte geliştirdik. Ben takım arkadaşlarımla fiziksel münakaşalara girmiyorum. Oturup insan gibi konuşuyorum, onları yıkmaya değil, sağlam tutmaya çalışıyorum."



Grizzlies ekibi, Ja Morant, Steven Adams ve Brandon Clarke'tan yoksun olmasına rağmen Warriors'ı evinde 131-110 mağlup etmeyi başarmıştı.





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