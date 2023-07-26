Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks'un, eski takımı Memphis Grizzlies için "dördüncü veya beşinci opsiyon" olmak istemediği iddia edildi.



Rockets, bu yaz döneminde tartışmalı sayılan iki büyük sözleşme ile Fred VanVleet ve Brooks'u kadrosuna katarak, NBA'in dip noktasından yükselmek adına önemli adımlar atmıştı.



ESPN'den Tim MacMahon, Grizzlies'in Brooks'un playoff döneminde çıkardığı tatsızlıklardan önce bile, esasen düzensiz şut seçimi sebebiyle kendisini daha iyi bir oyuncuyla değiştirme isteği olduğunu paylaştı. Benzer şekilde Brooks'un da, kadroda dördüncü veya beşinci opsiyon olarak kalmak istemediğini dile getirdi:



"Grizzlies'in tam iki yıl boyunca Dillon Brooks'un yerini alacak oyuncuların tekrar tekrar peşine düşmesinin birincil nedeni, şut seçimi sorunuydu. Dillon, hücumda dördüncü veya beşinci opsiyon olmak istemiyordu."



Brooks, geçtğimiz sezon %39.6 şut isabetiyle 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



