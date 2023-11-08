Houston Rockets forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'i bir sonraki maçında "kilitlemeye" hazır olduğunu söyledi.



Önceki sezonun playofflarında Memphis Grizzlies forması giyen Brooks, Lakers yıldızıyla hararetli tartışmalara girerek bir sonraki karşılaşmalarına zemin hazırlamıştı.



Brooks, 38 yaşındaki James'i savunma mücadelesini üstlendiğini ve yıldız oyuncuyu atacağı her sayı için uğraştırmayı planladığını belirtti:



"Onu kilitlemeye hazırım. Bu aralar iyi şut atıyor ve iyi oynuyor, bu yüzden onu yormak ve son çeyrekte erkenden oyuna dahil olmasını sağlamak için orada olacağım."



James bu sezon maç başına 35.9 dakikada 25.3 sayı, 8.4 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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