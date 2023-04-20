Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, geçtiğimiz gece takımının Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı playoff ilk turunun 2. maçında, LeBron James ile yaşadığı sürtüşmenin ardından konuştu.



Brooks, 103-93'lük galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, 38 yaşındaki James'in tüm zamanların en iyi NBA oyuncularından biri olmasına rağmen, sinirini bozma çabaları sorulduğunda şunları söyledi:



"Umurumda değil, artık yaşlandı. Benim işim bu, sinir bozmak. Üzerimden 40 sayı bulana dek kimseye saygım yoktur. Yaptığım savunmayla ve her türlü zorluğun üstesinden gelmemle de gurur duyarım."



Brooks ayrıca, James'in artık kariyerinin başlarındaki kalibrede bir oyuncu olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi:



"Cleveland'da ve Miami'de şampiyonluklar kazandığı zamanki seviyesinde değil. Keşke o dönemde oynayabilseydim. İşim daha zor olurdu ama şu anda elimde ne görev varsa ona odaklanıyorum."



Grizzlies galibiyetle ayrılırken, James 12/23 şut isabetiyle 28 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle karşılaşmanın en skoreri olmuştu. Brooks ise 14/5 isabetle 12 sayı kaydetmişti.



1-1'lik serinin 3. maçı Cumartesi gecesi Los Angeles'ta oynanacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ