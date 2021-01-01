Brooks: "LaMelo, çok yakında bir All-Star olabilir"

Washington Wizards koçu Scott Brooks, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un "çok yakında" All-Star olabileceğini söyledi.



Geçtiğimiz akşam oynanan ve 119-97 Hornets galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma sonrası Brooks, Charlotte çaylağına övgüler yağdırdı:



"Son derece etkileyici ve geleceği son derece parlak bir oyuncu. Çok yakında bir All-Star olma potansiyeli var.



Oldukça iyi bir pasör ve oyun kurucu. Oyunu çok sevdiğini görebiliyorsunuz. Muhteşem. Oyun tarzına baktığınızda, basketbol sahasında doğru bir şekilde yetiştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Ağabeyi (Lonzo) bile aynı şekilde, ikisi de kazanmak için oynuyor."



LaVAR BALL'A DA ÖVGÜSÜNÜ SUNDU!



Brooks ayrıca basketbol takipçileri tarafından sıklıkla eleştirilen baba LaVar Ball'a da desteğini ve övgülerini sundu:



"Babasını istediğiniz kadar eleştirin. Bunu birkaç yıl önce de söylemiştim. Ben babasız büyüdüğüm için kendisinden çok etkilenmiş biriyim. Çocukken etrafınızda birilerinin olması oldukça güzeldir. Keşke benim de aşırı korumacı ve ilgili bir babam olsaydı. Bu iki adamı doğru şekilde oynamaları için yetiştirme konusunda harika bir iş çıkarmış."



LaMelo bu sezon maç başına 13.6 sayı, 6.0 asist ve 5.8 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



