Brooks: "John, her zamankinden daha iyi olacak"

Washington Wizards başantrenörü Scott Brooks, John Wall'un 2020-21 NBA sezonunda her zamankinden daha iyi olacağına inandığını belirtti.



Brooks, şu açıklamalarda bulundu:



"Gördüklerimden ötürü heyecan duyuyorum. Her zamankinden daha iyi olmasa bile o kadar iyi olacak. Şu anda harika bir noktada, harika bir programı var, çalışıyor, rehabilitasyonuna devam ediyor, vücudu onu son gördüğümden beri harika görünüyor. Miami'de yanında olan koçumuzla konuştum ve 'Gerçekten iyi görünüyor ve gelecek sezondan önce çok daha fazla zamanı olduğu için heyecan duyuyor.' dedi."



29 yaşındaki Wall, Aralık 2018'den bu yana bir NBA maçında oynamamıştı. 2018'de sol topuk sakatlığı geçiren Wall, birkaç ay sonra aşil tendonundan sakatlanmıştı. Wall, 2019-20 sezonunun tamamını Aşil sakatlığından iyileşmek için harcamıştı.



Bununla birlikte, Wall, 2020-21 sezonu Aralık ayında başladığında, %110 sağlıklı olacağına inanıyor. Söylentilere göre Wall, bu sezon Walt Disney World'deki Orlando bubble'ına geri dönüyor olabilirdi. Bununla birlikte, Wizards kendisinin bu zamanı, gelecek sezon için forma girmek için kullanacağını doğruladı.



