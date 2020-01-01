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Brooks: "Eğer Beal All-Star değilse, ikili sıkıştırma neden?"

Washington Wizards koçu Scott Brooks, Bradley Beal'ın All-Star olduğunu düşünmeyen koçların, ona ikili sıkıştırma getirip durmalarının sebebini merak ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards koçu Scott Brooks, Bradley Beal'ın All-Star olduğunu düşünmeyen koçların, ona ikili sıkıştırma getirip durmalarının sebebini merak ettiğini açıkladı.

Son iki sezonda NBA All-Star kadrosunda art arda iki kez oynadıktan sonra, Beal bu yılki kadroya girememişti. Bundan hoşlanmamış olan Brooks, Beal'ın All-Star olmayı hak etmediğini düşünen herkes için bir soru sordu.

Brooks, varsayım üzerine olan sorusunu All-Star kadrosu için oy veren oyunculara ve rakip koçlara yöneltti:

"Onun bir All-Star olduğunu düşünmüyorsanız, neden her oynadığımızda ona ikili sıkıştırma getiriyorsunuz?"

Brooks, Beal'ın sadece bir All-Star değil, aynı zamanda NBA'in en iyi oyunculardan biri olduğunu da ekledi:.

"Gerçekten ligin en iyi oyuncularından biri. Komple bir oyuncu, sadece guard pozisyonunda değil, genel olarak ligdeki en iyi oyunculardan biri. Oyunu son üç yılda çok gelişti. Her yıl daha iyiye gidiyor."


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