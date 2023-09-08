Brooks: "Dünyanın en iyi dış alan savunmacısı benim!"

Houston Rockets'ın forveti Dillon Brooks, kendisinin "dünyanın en iyi dış alan savunmacısı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brooks: 'Dünyanın en iyi dış alan savunmacısı benim!'
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08 Eylül 2023 13:06
Houston Rockets'ın forveti Dillon Brooks, kendisinin "dünyanın en iyi dış alan savunmacısı" olduğunu söyledi.

NBA'de geçtiğimiz sene içerisinde 'kötü adam' rolünü iyiden iyiye üstlenen Brooks, "en iyi savunmacı" tartışmalarını ateşleyecek cesur bir açıklama yaparak, dünyadaki en iyi dış alan savunmacısı olduğunu iddia etti:

"Turnuvadaki (FIBA Dünya Kupası), NBA'deki ve dünyadaki en iyi dış alan savunmacısı olduğumu düşünüyorum. Basketbol IQ'm ve aynı zamanda disiplinim sayesinde sahada farklı bir savunma türü ortaya koyduğuma inanıyorum."

Brooks'un bu düşüncesi Kanada Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Lu Dort'tan da destek bulmuş, Oklahoma City Thunder oyuncusu "Ben ve Brooks dünyanın en iyi savunmacılarıyız" ifadesini kullanmıştı.

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