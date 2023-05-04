Brooks, bu yaz bazı takımlardan "ilgi görecek"

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un bu yaz serbest oyuncu döneminde bazı takımlardan 'ilgi göreceği' iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brooks, bu yaz bazı takımlardan 'ilgi görecek'
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04 Mayıs 2023 12:18
Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un bu yaz serbest oyuncu döneminde bazı takımlardan 'ilgi göreceği' iddia edildi.

Brooks gelecek sezon Grizzlies'de yer almayacak olsa da, başka bir takımda yer bulabilir. Grizzlies kısa bir süre önce Brooks'a, bu yaz "hiçbir koşulda" kendisini tutmakla ilgilenmediklerini bildirmişti.

Brooks'un sezonun başlarında Grizzlies'ten gelen bir uzatma teklifini geri çevirdiği ve hücumda daha büyük bir rol aradığı öne sürülmüştü.

The Athletic'ten Shams Charania, "Piyasasına erken bir bakış, ligde kendisine yönelik bir miktar ilgi olacağını gösteriyor," şeklinde konuştu.

Brooks, 2020'de Grizzlies ile imzaladığı üç yıllığı 35 milyon dolarlık uzatma kontratını tamamlamış bulunuyor.

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