Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un bu yaz serbest oyuncu döneminde bazı takımlardan 'ilgi göreceği' iddia edildi.



Brooks gelecek sezon Grizzlies'de yer almayacak olsa da, başka bir takımda yer bulabilir. Grizzlies kısa bir süre önce Brooks'a, bu yaz "hiçbir koşulda" kendisini tutmakla ilgilenmediklerini bildirmişti.



Brooks'un sezonun başlarında Grizzlies'ten gelen bir uzatma teklifini geri çevirdiği ve hücumda daha büyük bir rol aradığı öne sürülmüştü.



The Athletic'ten Shams Charania, "Piyasasına erken bir bakış, ligde kendisine yönelik bir miktar ilgi olacağını gösteriyor," şeklinde konuştu.



Brooks, 2020'de Grizzlies ile imzaladığı üç yıllığı 35 milyon dolarlık uzatma kontratını tamamlamış bulunuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ