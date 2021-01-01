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Brooks'a Wizards için "playoff şartı" koşulmuş!

Washington Wizards koçu Scott Brooks'a, takımla geleceğini garanti almak adına bu sezon "playofflara kalma şartı" koşulduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards koçu Scott Brooks'a, takımla geleceğini garanti almak adına bu sezon "playofflara kalma şartı" koşulduğu iddia edildi.

Takımın play-in turnuvasına kalmasının bu durumu nasıl etkileyeceğinin bilinmediği ve önümüzdeki sezon takımla sözleşmesi bulunmayan Brooks'un, yakın zamanda bu konuda herhangi bir şekilde bilgilendirilmediği kaydedildi.

Genel menajer Tommy Sheppard'a, Brooks'un ekibi gelecekte çalıştırma konusu hakkında "birçok soru" yöneltildiği belirtildi.

Brooks'un varlığının, Russell Westbrook takasında kilit bir faktör olduğu kayıtlara geçmişti.


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