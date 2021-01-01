Brooklyn'in yıldız üçlüsünden Clippers'a, toplam 90 sayı!

Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden, dün gece LA Clippers'a karşı alınan 124-120'lik galibiyette toplam 90 sayı kaydederek, Nets'in attığı sayıların %73'ünü bulmuş oldular.



Kyrie 39 sayı, beş ribaund ve iki asistlik bir performansla takımının en skorer ismi oldu. James Harden 23 sayı, 11 ribaund ve 14 asist ile triple-double yaparken, Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribaund kaydetti.



İşte üçlünün büyük performansı!:



