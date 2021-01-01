Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Brooklyn'in yıldız üçlüsünden Clippers'a, toplam 90 sayı!

Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden, dün gece LA Clippers'a karşı alınan 124-120'lik galibiyette toplam 90 sayı kaydederek, Nets'in attığı sayıların %73'ünü bulmuş oldular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com

Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden, dün gece LA Clippers'a karşı alınan 124-120'lik galibiyette toplam 90 sayı kaydederek, Nets'in attığı sayıların %73'ünü bulmuş oldular.

Kyrie 39 sayı, beş ribaund ve iki asistlik bir performansla takımının en skorer ismi oldu. James Harden 23 sayı, 11 ribaund ve 14 asist ile triple-double yaparken, Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribaund kaydetti.

İşte üçlünün büyük performansı!:


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal