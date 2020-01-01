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"Brooklyn'de herkes, Harden'ın gelmesi taraftarı değil" iddiası!

Brooklyn Nets'in oyuncularının, olası bir Houston Rockets süperstarı James Harden takası için "aynı arzuda" olmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in oyuncularının, olası bir Houston Rockets süperstarı James Harden takası için "aynı arzuda" olmadığı bildirildi.

Son raporlara göre, Rockets eğer süperstar oyuncusunu takas etmeye karar verirse, Nets ekibi Harden için hedef yerlerinden biri olabilir.

Bu durumda, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in halihazırda bulunduğu Nets, lig tarihindeki en iyi üçlü skorer kombinasyondan birini oluşturabilir.

Ancak Ian Begley'e göre, tüm Nets oyuncuları takımın bu hamleyi yapması konusunda aynı fikirde değil:

"SNY kaynaklarına göre, böyle bir takas konusunda takımdan komple bir destek gelmedi. İddiaya göre, Harden'ın etrafındaki bazı kişiler, kendisinin takıma katılma olasılığını tartışmak için bazı Nets oyuncularıyla temasa geçtiler ve konuştukları kişiler arasından bazıları buna destek verse de, muhtemel bir anlaşma konusunda hepsi arzulu değildi."

Begley belirli isimlerden bahsetmese de, ESPN, Durant'in Harden ile Nets'e katılma hakkında konuştuğunu bildirdi.


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