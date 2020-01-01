Brooklyn ve Houston, Harden için "sözlü anlaşmaya vardı!"

Front Office Sports'tan Anthony Puccio'ya göre, Brooklyn Nets ve Houston Rockets'ın James Harden'ın takasıyla ilgili bir anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.



Puccio'nun raporuna göre, iki taraf arasında "sözlü bir şekilde anlaşıldı" ve ayrıntılar üzerinde çalışılıyor:



"FOS'a yakın birçok kaynağa göre, Brooklyn Nets ve Houston Rockets arasında, James Harden'ı Brooklyn'e göndermek üzere bir anlaşmaya yaklaşılıyor.



Anlaşma 'resmi' değil, ancak kaynaklar bir anlaşma yapıldığını ve iki takımın 'sözlü anlaşması' olduğunu söylüyor. Harden, Brooklyn'e bir takası zorlayabilmek için iki yıllığı 103 milyon dolarlık bir uzatma kontratını reddetmişti."



Harden, Nets'e katılırsa, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile bir araya gelecek ve Brooklyn, 2021 NBA şampiyonluğu için en büyük favorilerden biri olacak.



Harden'ın Rockets ile kontratında üç yılı ve 133 milyon dolar alacağı bulunuyor.



