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"Brooklyn, şu sıralar James Harden'a odaklanmıyor" iddiası!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Brooklyn Nets'e gelmesi durumu birkaç gün önce bir olasılık olsa da, Brooklyn'in, Joe Harris'i takımda tuttuktan sonra odağını başka bir yere kaydırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın Brooklyn Nets'e gelmesi durumu birkaç gün önce bir olasılık olsa da, Brooklyn'in, Joe Harris'i takımda tuttuktan sonra odağını başka bir yere kaydırdığı iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets'in, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in etrafına tamamlayıcı parçalar eklemeye odaklandığını belirtti:

"Houston şu anda James Harden konusunda pek hızlı hareket etme arzusu göstermiyor. Joe Harris, Brooklyn'de Sean Marks'ın ölü sezondaki önceliğiydi. 75 milyon dolarlık anlaşmayı aldı. Landry Shamet'i aldılar.

Göreceğiz. Brooklyn'de yapılacak daha çok anlaşma var. Şimdi odak noktaları, KD ve Kyrie etrafında tamamlayıcı adamlara sahip olmak. Ve Harris, takımda tutulması gerekenler listesinin başındaydı."

Harris, Brooklyn'de kalmak için dört yıllığı 75 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Landry Shamet ise, LA Clippers ve Detroit Pistons ile üç takımlı bir takasla Nets'e gelmişti.


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