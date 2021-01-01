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Brooklyn Nets'in gözü, JaVale McGee'de!

Brooklyn Nets'in, Cleveland Cavaliers pivotu JaVale McGee ile ilgilendiği ve kendisini 25 Mart olan son takas tarihinden önce alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, Cleveland Cavaliers pivotu JaVale McGee ile ilgilendiği ve kendisini 25 Mart olan son takas tarihinden önce alabileceği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Brooklyn'in diğer pivotlara da göz attığını ve Cavs'in McGee'yi süresi dolan anlaşmasının 4.2 milyon dolarlık maaşının geri kalanını ödeyip serbest bırakma konusunda isteksiz olmasından ötürü, 33 yaşındaki pivotu muhtemelen bir takas yoluyla kadroya kalmak durumunda kalacağını belirtti.

McGee, bu sezon Andre Drummond ve şimdi de Jarrett Allen'ın arkasında bir bench rolü oynamıştı. Maç başına sadece 15.1 dakika süre alan McGee, 7.6 sayı, 4.9 ribaund ve 1.2 blok ortalamalarına sahip.

Nets'in şu anki pivot rotasyonu DeAndre Jordan ve Nicolas Claxton'dan oluşuyor. Yakın zamanda alınan Blake Griffin'in de bu sezon Brooklyn'in kısa beşlisinde görev alması bekleniyor.


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