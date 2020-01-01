Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Brooklyn Nets, Tyler Johnson'ı tuttu!

Brooklyn Nets, Tyler Johnson ile tek yıllık bir kontrat üzerine anlaştıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, Tyler Johnson ile tek yıllık bir kontrat üzerine anlaştıklarını açıkladı.

Anlaşmanın, veteran minimum düzeyinde bir kontrat olduğu iddia edildi.

NBA'de altı sezondur bulunan Johnson, ilk dört buçuk sene Miami Heat forması giymişti. Geçtiğimiz sezona Phoenix Suns ile başlayan Johnson, Şubat ayında serbest kalmıştı ve bu da Nets'in Temmuz ayındaki Orlando bubble öncesinde 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna eklemesini sağlamıştı.

Johnson, takıma geç katılmasına rağmen, Nets'in sekiz sıralama maçında %38.9 üçlük isabeti ile 12.0 sayı, 3.0 ribaund ve 4.0 ortalamaları yakalamıştı.

Takımın Toronto Raptors'a karşı aldığı ilk tur yenilgisinde Johnson, tüm sezonun kendi adına en iyi skor gecesini, 3'üncü maçta bulduğu 23 sayıyla kaydetmişti.

Nets'in backcourt'unda şu anda Kyrie Irving, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Landry Shamet, Bruce Brown ve şimdi de Johnson yer alıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal