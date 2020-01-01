Brooklyn Nets, Tyler Johnson'ı tuttu!

Brooklyn Nets, Tyler Johnson ile tek yıllık bir kontrat üzerine anlaştıklarını açıkladı.



Anlaşmanın, veteran minimum düzeyinde bir kontrat olduğu iddia edildi.



NBA'de altı sezondur bulunan Johnson, ilk dört buçuk sene Miami Heat forması giymişti. Geçtiğimiz sezona Phoenix Suns ile başlayan Johnson, Şubat ayında serbest kalmıştı ve bu da Nets'in Temmuz ayındaki Orlando bubble öncesinde 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna eklemesini sağlamıştı.



Johnson, takıma geç katılmasına rağmen, Nets'in sekiz sıralama maçında %38.9 üçlük isabeti ile 12.0 sayı, 3.0 ribaund ve 4.0 ortalamaları yakalamıştı.



Takımın Toronto Raptors'a karşı aldığı ilk tur yenilgisinde Johnson, tüm sezonun kendi adına en iyi skor gecesini, 3'üncü maçta bulduğu 23 sayıyla kaydetmişti.



Nets'in backcourt'unda şu anda Kyrie Irving, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Landry Shamet, Bruce Brown ve şimdi de Johnson yer alıyor.



