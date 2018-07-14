Brooklyn Nets, Shabazz Napier'i kaptı!

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Brooklyn Nets'in Shabazz Napier ile 2 yıllık kontrat üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi.ESPN'den Wojnarowski'nin haberine göre; Nets'in Napierr'in kontratının 2. yılına takım opsiyonu koydurduğu belirtildi. Nets'in gard rotasyonu böylece D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie ve Joe Harris'ten oluşmış oldu.Shabazz Napier, geçtiğimiz 2 sezon boyunca Portland Trail Blazers formasıyla başarılı bir yedek oyun kurucu performansı sergilemişti. Napier, 74 maçta 8.7 sayı, 2.3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.27 yaşındaki Shabazz Napier, NCAA'de iki şampiyonluk yaşadıktan sonra 2014 draftında 1. tur 24. sıradna CXharlotte Hornets tarafından seçilmiş, direkt Miami Heat'e takaslanmış ve 1 sonraki sezon da Orlando Magic'e geçmişti.