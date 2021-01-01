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Brooklyn Nets, Mike James'i kadrosuna kattı!

Brooklyn Nets'in, kadrosuna EuroLeague'den Mike James'i eklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Brooklyn Nets'in, kadrosuna EuroLeague'den Mike James'i eklediği bildirildi.

Geçtiğimiz ay James, başantrenörü Dimitris Itoudis ile bir tartışma sonrasında uzaklaştırma cezası almıştı ve o zamandan beri, Rusya'dan bir çıkış yolu arıyordu.

CSKA Moskova ile sözleşmesinde iki yılı daha bulunan James, Itoudis ile tartışmasının ardından bir NBA fırsatı için Rusya'dan ayrılma izni almıştı.

30 yaşındaki oyuncunun bu sezon 27 EuroLeague maçında 19.3 sayı ve 4.7 asist ortalamaları bulunuyor ve geçmişte NBA'de Phoenix Suns ve New Orleans Pelicans formaları ile 36 maçta forma giymişti.


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